أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 مارس 2020

العين الإخبارية - مها محي الدينالجمعة 2020/3/20 01:37 م بتوقيت أبوظبي
أسعار الذهب في مصر
هدأت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، مع توقع خبراء ومتعاملون بارتفاعات في سعره خلال نهاية تعاملات اليوم.
وبلغ متوسط سعر الجرام عيار 24 نحو 760 جنيها مصريا، حوالي 48.29 دولار أمريكي.
أما سعر الذهب جرام عيار 22 فسجل 697.28 جنيه، ما يعادل 44.27 دولار أمريكي.
وبلغ سعر الذهب جرام عيار 21 نحو 665.60 جنيه مصري ما يوازي 42.26 دولار أمريكي.
أما سعر الذهب جرام عيار 18 فسجل سعر 570.51 جنيه مصري، يساوي 36.22 دولار أمريكي.
وبلغ سعر الذهب جرام عيار 14 حوالي 443.72 جنيه مصري، ما يعادل 28.17 دولار أمريكي.
كما حقق الجنيه الذهب مستوى 5325 جنيها، حوالي دولار 338.06 أمريكي.
وبحسب بيانات بلومبرج ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل/نيسان، اليوم الجمعة، بمعدل 2.00% مرتفعا إلى 1,508.9 دولار أمريكي للأوقية بحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش.
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