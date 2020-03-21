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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس تونس يفرض حجرا صحيا على البلاد لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، امس، حجراً صحياً على البلاد، مطالباً التونسيين بالبقاء في بيوتهم لمنع انتشار فيروس كورونا.
وإثر اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي، أكد قيس سعيد أن الدولة ستتكفل بمد كل السكان بالمواد الغذائية وغلق المناطق الصناعية الكبرى وتكثيف الحجر الصحي على العائدين من خارج تونس.
وشدد على ضرورة ضرب المحتكرين في المنتجات الحيوية في هذه الأوقات الصعبة التي تعيشها تونس ودول العالم.
ودعا سعيد الجهات القضائية إلى التكاتف ومعاقبة كل المحتكرين خاصة في المنتجات الغذائية.
وسجلت السلطات التونسية، الجمعة، 15 حالة جديدة حاملة لفيروس كورونا في مدة لم تتجاوز 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 54 شخصاً.
كما أعلنت وزارة الصحة التونسية ثبوت أول حالة وفاة بفيروس كورونا في تونس لامرأة مسنة (75 سنة) كانت قد عادت من تركيا يوم 16مارس/آذار 2020.
وأفادت السلطات الصحية بأن نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على جثتها أثبتت أنها تحمل الفيروس، وقد فارقت الحياة وهي في حالة حجر صحي.
وأكدت مصادر من وزارة الخارجية التونسية في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية" أن مصالح الوزارة سجلت وفاة شخصين تونسيين في إيطاليا يحملان فيروس "كورونا"، وأنه يستحيل إعادة الجثث إلى تونس، وفقاً للتدابير التي وضعتها إيطاليا.
وأغلقت تونس، نهاية الأسبوع الماضي، حدودها البرية والبحرية والجوية، وفرضت حالة حظر تجول في المساء.
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