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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لا إصابات محلية بكورونا في الصين لليوم الثالث على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
لم تسجل الصين لليوم الثالث على التوالي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على المستوى المحلي، بينما ازداد عدد الإصابات المكتشفة لدى وافدين قادمين من الخارج.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، السبت، إنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على بر الصين الرئيسي، بارتفاع ضئيل عن اليوم السابق الذي سجلت فيه 39 حالة فقط.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أن هذا يرفع إجمالي عدد الإصابات داخل الصين حتى الآن إلى 81008 حالات.
وبلغ عدد الوفيات جراء تفشي فيروس (كوفيد-19) 3255 حالة وفاة حتى نهاية يوم الجمعة، بزيادة 7 وفيات عن اليوم السابق، وجميعها في إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس في الصين.
وبلغ عدد حالات الإصابة بين وافدين إلى البر الرئيسي للصين 269 حالة يوم الجمعة، بزيادة 41 حالة عن اليوم السابق.
وتواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع، بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات احترازية مشددة.
ووصل إجمالي المصابين بالفيروس في 178 دولة لأكثر من 270 ألف شخص، وتوفي 9390، ووصل إجمالي المتعافين إلى أكثر من 86 ألف شخص.
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