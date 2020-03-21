الأردن يبدأ حظر تجوال في مساعي احتواء كورونا‎‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

بدأ الأردن، السبت، في تطبيق حظر تجول على مستوى البلاد، في إطار مساعي احتواء فيروس كورونا المستجد.



وأعلنت الحكومة الأردنية، أمس الجمعة، إصدار قرار الدفاع رقم 2 لسنة 2020، والقاضي بحظر التجول في كل أنحاء البلاد ابتداء من السبت وحتى إشعار آخر، وإغلاق جميع المحلات التجارية بمختلف أشكالها، على أن يعلن الثلاثاء أوقات محددة للأردنيين لقضاء حوائجهم الضرورية وفقا لآلية محددة.

Advertisements

ويأتي الإعلان بعد أيام قليلة من تطبيق 12 قرارا حكوميا للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، من بينها تعطيل جميع المؤسسات العامة والخاصة ومنع لتنقل بين المحافظات، ومنع التنقل إلا للضرورة.

وسجل الأردن حتى الجمعة 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وكانت القوات المسلحة الأردنية أغلقت جميع محافظات المملكة من جميع المنافذ، حيث لم تعد تسمح بالتنقل بين المحافظات، مع الالتزام بمحدودية الحركة داخل المحافظات إلا للضرورة القصوى.

وأعلن الجيش أن هذا يستثني الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وحسب طبيعة العمل.