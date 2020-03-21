كوبا تحظر دخول الأجانب للحد من انتشار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت كوبا، الجمعة، إغلاق حدودها أمام غير المقيمين، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما كانت هناك محاولات خلال الأيام الأخيرة للحفاظ على أكبر قدر ممكن من النشاط السياحي، الذي يُعتبر المحرّك الأساسي للجزيرة.



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وأعلن الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، في خطاب متلفز، أن الجزيرة سجلت 21 إصابة بالفيروس ووفاة واحدة، قائلا "سنُنظّم الدخول عبر حدود البلاد، من خلال عدم السماح سوى بدخول المقيمين في كوبا".

وتواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع، بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات احترازية مشددة.

ووصل إجمالي المصابين بالفيروس في 178 دولة لأكثر من 270 ألف شخص، وتوفي 9390، ووصل إجمالي المتعافين إلى أكثر من 86 ألف شخص.