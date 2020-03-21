- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوبا تحظر دخول الأجانب للحد من انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت كوبا، الجمعة، إغلاق حدودها أمام غير المقيمين، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما كانت هناك محاولات خلال الأيام الأخيرة للحفاظ على أكبر قدر ممكن من النشاط السياحي، الذي يُعتبر المحرّك الأساسي للجزيرة.
وأعلن الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، في خطاب متلفز، أن الجزيرة سجلت 21 إصابة بالفيروس ووفاة واحدة، قائلا "سنُنظّم الدخول عبر حدود البلاد، من خلال عدم السماح سوى بدخول المقيمين في كوبا".
وتواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع، بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات احترازية مشددة.
ووصل إجمالي المصابين بالفيروس في 178 دولة لأكثر من 270 ألف شخص، وتوفي 9390، ووصل إجمالي المتعافين إلى أكثر من 86 ألف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر كوبا تحظر دخول الأجانب للحد من انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.