11 إصابة بكورونا في ميامي الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

سجّلت مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، الجمعة، 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).



وفرضت ولايتا نيويورك وكاليفورنيا قيوداً جديدة صارمة تحد من أنشطة 60 مليون شخص في الولايتين لكبح انتشار فيروس كورونا، وأمرت جميع الموظفين غير الضروريين بالبقاء في منازلهم.

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وفي الإعلان عن الإجراء، طلب حاكم نيويورك أندرو كومو مزيداً من العاملين في قطاع الطب والإمدادات اللازمة لعلاج حالات فيروس كورونا، التي قد تفوق طاقة المستشفيات في ولايته البالغ عدد سكانها نحو 20 مليونا.

وقال كومو لدى إعلانه إنه سيصدر أمراً تنفيذياً يجيز بقاء 100% من العمالة غير الضرورية في المنزل، وإغلاق جميع الشركات غير الضرورية "هذه هي أشد الإجراءات صرامة التي يمكننا اتخاذها".

وفي واشنطن، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومسؤولون آخرون، الصحفيين بأن الولايات المتحدة تعمل مع المكسيك لتعليق السفر غير الضروري على الحدود، والحدود مع كندا مغلقة بالفعل أمام حركة المرور غير الضرورية.

وقلب الوباء مظاهر الحياة في الولايات المتحدة رأسا على عقب، إذ تسبب في إغلاق المدارس والشركات ودفع الملايين إلى العمل من منازلهم وأجبر كثيرين على ترك وظائفهم وقلص السفر بشدة.