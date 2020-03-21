الجيش الليبي: المليشيات تنهار في جنوب طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

استهدف الجيش الليبي، امس تجمعاً للمليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق بمحور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس، التي أصبحت في حالة انهيار تامة بمحاور جنوب العاصمة.



وقال مصدر عسكري ليبي، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن المليشيات في حالة انهيار بمحاور جنوب العاصمة طرابلس، خاصة بعد فقدانها أبرز قياداتها الإرهابي "زياد بلعم".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن الجيش تصدى بنجاح لهجمات المليشيات الإرهابية، مرجحاً سيطرة الجيش على منطقة عين زارة قريباً.

وتابع أن مساحة عين زارة الجغرافية كبيرة بالإضافة لوجود مستشارين أتراك يقودون العناصر الإرهابية السورية والليبية؛ منها سرايا الدفاع عن بنغازي وفصيل سلطان مراد الإرهابيان.

Advertisements

وشن سلاح الجو الليبي سلسلة غارات عنيفة على مواقع المليشيات بمنطقة أبوقرين بالقرب من مدينة مصراتة.

وقال المكتب الإعلامي لغرفة عمليات سرت الكبرى، إن مليشيات الوفاق المدعومة بالمرتزقة الموالين لتركيا كانوا في حالة نفير لشن عدوان على وحدات الجيش المتمركزة بالقرب من منطقة أبوقرين.

وتستمر مليشيات الوفاق في خرق الهدنة الأممية بشنها هجمات على تمركزات الجيش في المنطقتين الغربية والوسطى.

ووفقا لما نقلته "العين الإخبارية" عن أحد المصادر العسكرية الليبية، في وقت سابق، قولها إنه تم استهداف الإرهابي "زياد بلعم" أحد أكبر الرؤوس المطلوبة لدى الجيش، والمتهم باغتيال السفير الأمريكي في بنغازي عام 2012.

من جانبه، أفاد مكتب إعلام اللواء التاسع مشاة بأنه تم استهداف غرفة العمليات الرئيسية للمليشيات متعددة الجنسيات في عين زارة بأكثر من 20 قذيفة موجهة، ما أدى لتدميرها.

ويحتفظ الجيش الليبي بحق الرد على المليشيات التي تخرق الهدنة المعلنة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، ويؤكد أحقيته في محاربة الجماعات الإرهابية في أي وقت، بعيداً عن أي هدنة معلنة.