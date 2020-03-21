كوريا الجنوبية تسجل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، السبت، تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي 8799 حالة.



وأكد المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد إلى 94 حالة، بعد وفاة 3 حالات جديدة، الخميس.

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وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن 286 حالة مصابة تعافت من المرض، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا إلى ألفين و233 شخصا.

والخميس الماضي شهدت كوريا الجنوبية زيادة كبيرة في عدد الإصابات الجديدة، ما يمثل انتكاسة بعد تباطؤ وتيرة العدوى لأيام، وذلك بعد اكتشاف بؤرة جديدة للتفشي في دار لرعاية المسنين بمدينة دايجو.

وتواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع، بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات احترازية مشددة.

ووصل إجمالي المصابين بالفيروس في 178 دولة لأكثر من 270 ألف شخص، وتوفي 9390، ووصل إجمالي المتعافين إلى أكثر من 86 ألف شخص.