شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك تسجل 203 إصابات بفيروس كورونا وحالتي وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 203 حالات.

Advertisements وقال خوسيه لويس ألوميا المسؤول بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي، السبت، إن المكسيك سجلت ثاني حالة وفاة جراء الفيروس الفتاك. ونصحت الوزارة بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس/آذار وحتى 20 أبريل/نيسان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.

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