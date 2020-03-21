فرار 23 معتقلا من سجن غرب إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

فر 23 شخصاً من سجن في خرم أباد عاصمة محافظة لوسرتان جنوب غرب إيران قبل ساعات من ليلة رأس السنة الفارسية.



وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن القوات المسلحة قتلت "العديد" من الفارين.

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وقالت الوكالة الرسمية إنه "ليس هناك أي سجين خطير بين السجناء الفارين المدانين بـ(جنح طفيفة) وكانوا يمضون عقوبات بالسجن تبلغ عاماً واحداً على الأكثر".

وكانت السلطة القضائية أعلنت، مساء الأربعاء، أن "حوالي عشرة آلاف سجين" سيتم إطلاق سراحهم بموجب عفو بمناسبة السنة الإيرانية الجديدة.

وأوضحت أن الإجراء يهدف إلى "خفض عدد السجناء نظراً للوضع الحساس في البلاد"، في إشارة ضمنية إلى وباء فيروس كورونا المستجد.

وإيران واحدة من الدول الأكثر تضرراً بانتشار الفيروس؛ حيث تتحدث حصيلة رسمية للوباء عن وفاة 1433 شخصاً.