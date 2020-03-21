باراجواي تسجل أول حالة وفاة جراء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

سجلت باراجواي، السبت، أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسب ما أعلن وزير الصحة.



وكتب الوزير خوليو مازوليني على تويتر "نأسف للإعلان عن وفاة أحد مرضانا جراء فيروس كورونا المستجد".

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وأضاف أن المريض دخل إلى العناية المشددة قبل أيام، دون أن يدلي بمعلومات إضافية.

وأعلنت باراجواي في 13 مارس/آذار تعليق الرحلات المباشرة من أوروبا، كما فرضت حظر تجول ليلا.

وتم أيضا إغلاق المدارس والجامعات وحظر الأحداث الثقافية والرياضية في البلاد، التي سجلت 18 إصابة بالفيروس.