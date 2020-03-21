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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باراجواي تسجل أول حالة وفاة جراء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
سجلت باراجواي، السبت، أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسب ما أعلن وزير الصحة.
وكتب الوزير خوليو مازوليني على تويتر "نأسف للإعلان عن وفاة أحد مرضانا جراء فيروس كورونا المستجد".
وأضاف أن المريض دخل إلى العناية المشددة قبل أيام، دون أن يدلي بمعلومات إضافية.
وأعلنت باراجواي في 13 مارس/آذار تعليق الرحلات المباشرة من أوروبا، كما فرضت حظر تجول ليلا.
وتم أيضا إغلاق المدارس والجامعات وحظر الأحداث الثقافية والرياضية في البلاد، التي سجلت 18 إصابة بالفيروس.
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