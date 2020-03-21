السلطات الكندية تعلن تجاوز حالات الإصابة لديها بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ1000

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الكندية، السبت، تجاوز حالات الإصابة لديها بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ1000 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 12 حالة.



وكانت كندا اتخذت عددا من الإجراءات لمنع انتشار الفيروس، بما فيها إغلاق الحدود أمام الأجانب باستثناء مواطني الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قرار إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم.

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ورجح رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن تستمر الأزمة الصحية الحالية لأسابيع وربما لأشهر، داعيا المواطنين للبقاء في منازلهم.

وفي الـ13 من الشهر الجاري، أعلنت كندا أن الفحوصات الطبية التي أجريت لصوفي جريجوار ترودو، زوجة رئيس وزراء كندا، أكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.