- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الكندية تعلن تجاوز حالات الإصابة لديها بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ1000 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت السلطات الكندية، السبت، تجاوز حالات الإصابة لديها بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ1000 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 12 حالة.
وكانت كندا اتخذت عددا من الإجراءات لمنع انتشار الفيروس، بما فيها إغلاق الحدود أمام الأجانب باستثناء مواطني الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قرار إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم.
ورجح رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن تستمر الأزمة الصحية الحالية لأسابيع وربما لأشهر، داعيا المواطنين للبقاء في منازلهم.
وفي الـ13 من الشهر الجاري، أعلنت كندا أن الفحوصات الطبية التي أجريت لصوفي جريجوار ترودو، زوجة رئيس وزراء كندا، أكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الكندية تعلن تجاوز حالات الإصابة لديها بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ1000 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.