عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ليفربول يحارب كورونا

السبت 21 مارس 2020

متابعات الخليج 365

تضامن نادي ليفربول الإنجليزي، مع ضحايا ومصابي فيروس كورونا المستجد، وبثت إذاعات مختلفة نشيد النادي، الذي تحوّل من "لن تمشي وحيدا" إلى رسالة تضامن في وجه تفشي الوباء، في مختلف أرجاء 30 دولة أوروبية.

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وتم بث نشيد ليفربول في 180 محطة إذاعية أوروبية، وقال صاحب الفكرة، منسق الأغاني الهولندي، ساندر هوغندورن، العامل في إذاعة "3 إف إم" المحلية قبيل بثه للنشيد: "إنه موجه لكل شخص جالس في منزله، لكل شخص يعمل بجد".

ونالت الفكرة استحسان العديد من الإذاعات الأخرى في شتى أنحاء أوروبا، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".