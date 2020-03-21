شكرا لقرائتكم شاهد قلب باريس "بلا نبض".. ووسط نيويورك موحش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توسع ظل فيروس كورونا حتى غطى أعظم المدن وأكثرها حيوية حول العالم، ومنها العاصمة الفرنسية باريس، ومدينة نيويورك في الولايات المتحدة.وأظهرت الصور والمشاهد الآتية من المدينة الفرنسية التي غالباً ما تعج بالسياح والحركة، سكينة لم يكن الفرنسيون ربما يتصورون للحظة أنها ستسقط على قلب مدينتهم النابض، وتسكته.

من باريس (فرانس برس)

فقد انتصب برج إيفيل وحيداً، بعد أن صدت أبوابه في وجه السياح، كما عم الهدوء شارع الشانزيليزيه، أحد أكثر الشوارع حيوية في العاصمة.

يأتي هذا بعد أن ارتفع عدد الوفيات بالفيروس المستجد في البلاد. وأحصت فرنسا الجمعة 78 وفاة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 450.

وأعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون للصحافيين أن 12 ألفا و612 شخصا تأكدت إصابتهم بالفيروس بينهم 5226 نقلوا إلى المستشفيات منهم 1300 في العناية المركزة. وأضاف "نصف المرضى في العناية سنهم دون 60 عاما"، مذكرا بأنه حذّر أن الوباء يصيب أيضا "بالغين شبابا".

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من باريس (فرانس برس

كما أشار المسؤول أيضا إلى مغادرة نحو 1600 مريض المستشفيات بعد تعافيهم.

وجدد دعوته الفرنسيين إلى اتباع التوجيهات، وقال مساء الجمعة "لا تخرجوا في عطلة نهاية الأسبوع" مع "خطر نشر العدوى" خلال التنقل في السيارة أو القطار وفي المكان المقصود. وتابع "لا تخاطروا بنقل الفيروس بدون علمكم من المدن الكبرى إلى الريف (...) وقد تجدون أنفسكم في منطقة لا تحوي بنية تحتية صحية قادرة على رعاية عدد كبير من المرضى".

وفرضت فرنسا الثلاثاء تدابير حجر لم يلتزمها جزء من السكان خصوصا في المرحلة الأولى من تطبيقها.

من باريس (فرانس برس)

تعليق العمل في نيويورك

أما في ولاية نيويورك التي طالب حاكمها أندرو كومو، المواطنين البقاء في المنازل، وتعليق العمل في كافة الوظائف "غير الضرورية"، من أجل مواجهة انتشار الوباء، الذي يتصاعد بشكل كبير في الولاية الأميركية، فبدا ميدان تايمز سكوير في منهاتن، الذي يعج بالمارة شبه خال صباح السبت.

يذكر أن عدد الإصابات في نيويورك، ارتفع إلى أكثر من 7 آلاف و100 حالة، بعد تسجيل 2950 إصابة جديدة، بحسب ما أفاد حاكم الولاية أندرو كومو. وقال خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إن ولايته سجلت 35 حالة وفاة مرتبطة بكورونا من بينهم 22 شخصًا على الأقل من مدينة نيويورك.