بينت دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة في إيطاليا أن غالبية ضحايا فيروس كورونا في البلاد، عانوا من الأمراض قبل الإصابة بالفيروس القاتل.
وبحسب المعطيات فإن الغالبية العظمى من المتوفين عانت من ارتفاع ضغط الدم، وهم 75% من العدد الكلي للضحايا، أما مرضى السكري، احتلوا المرتبة الثانية، فيما جاء مرضى القلب في المرتبة الثالثة. وتشير الدراسة إلى أن متوسط عمر المتوفين 63 عاما.
وكانت السلطات الإيطالية أعلنت يوم الجمعة، عن وفاة 627 شخصا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4032.
وقالت السلطات إنه تم تسجيل 4760 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 47021 مصابا، شفي منهم 5129.
كانت هذه تفاصيل خبر النسبة الأكبر لضحايا الوفاة بـ «كورونا» مرضى «الكلى والسكر والقلب» في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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