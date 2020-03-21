فرنسا تعلن حظر التجوال في أشهر مدنها

قررت السلطات المحلية في مدينة نيس الفرنسية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط فرض حظر التجوال في المدينة اعتبارا من يوم السبت 21 مارس بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقال رئيس البلدية في نيس، برنارد غونزاليز، في حديث لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، أن هذا الإجراء يخص قبل كل شيء "أولئك الذين يحبون التجمع في تحد للسلطات المحلية".
ويفرض حظر التجوال في المدينة ابتداء من الساعة 23:00 وحتى 5:00 بالتوقيت المحلي.
يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا بلغ 12612 شخصا، مع تسجيل 450 حالة وفاة بسبب الفيروس.
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