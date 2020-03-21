أول حالة وفاة في الباراغواي بسبب كورونا المستجد

أعلن ​وزير الصحة​ في الباراغواي خوليو مازوليني تسجيل أول وفاة جراء ​فيروس كورونا​ المستجد. وأضاف أن المريض كان أدخل إلى العناية المشددة قبل أيام، من دون أن يدلي بمعلومات إضافية.

وكانت سلطات باراغواي قد اعلنت في 13 آذار تعليق الرحلات المباشرة من أوروربا، كما فرضت ​حظر تجول​ وأغلقت ​المدارس​ و​الجامعات​ وحظرت الأحداث الثقافية والرياضية في البلاد التي سجلت 18 إصابة بالفيروس.

كما أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ ارتفاع عدد ​حالات​ الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "​كوفيد 19​" في العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.