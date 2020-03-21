إغلاق مسجد السيدة زينب في مصر بشكل كامل

قررت وزارة الأوقاف المصرية غلق مسجد السيدة زينب في القاهرة بشكل كامل لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات، منعا لتزاحم القاصدين له بمناسبة الاحتفال بذكرى مولدها.
ولفتت الوزارة في بيان الى إن "الإغلاق يأتي من باب إعلاء المقاصد الشرعية والمصلحة الوطنية معا، والتي تأتي قضية الحفاظ على النفس في القلب منهما".
وأضافت: "ونظرا لتجمع المريدين القاصدين للمسجد خارج الضريح بعد صلاة الجمعة 20/03/2020، ونظرا لتكاثر الأعداد كلما اقتربت الليلة الختامية للمولد، ونظرا لما لا يحتمله الوقت الراهن من مثل هذه التجمعات، تقرر غلق مسجد السيدة زينب غلقا كاملا لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات".
وفي وقت سابق، قررت إدارة أوقاف جرجا إغلاق 4 مساجد بقرية خارفة في محافظة سوهاج بصعيد مصر، وذلك بعد التحقق من إصابة أحد الأشخاص العائدين من السعودية بفيروس كورونا.
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