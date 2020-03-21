إطلاق صافرات الإنذار في الأردن للإعلان عن بدء حظر التجوال

أُطلقت صافرات الإنذار في ​الأردن​ للإعلان عن بدء حظر التجوال، وقد بلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة الهاشمية 69 إصابة.​​​​​​​

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

وعلى الرغم من إعلان المنظمة للفيروس "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".