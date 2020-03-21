أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة عن تسجيل أول حالتي وفاة مؤكدتين بسبب فيروس كورونا، موضحة أن الحالتين كانتا لامرأة سنغافورية تبلغ من العمر 75 عاماً ولرجل اندونيسي يبلغ من العمر 64 عاماً، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس 385 حالة.
وكانت سنغافورة تستعد لهذا الاحتمال منذ أسابيع، حيث قال المسؤولون الحكوميون إنه من المحتمل أن يستسلم بعض المرضى في الدولة المدينة للمرض، بغض النظر عن مستوى الرعاية التي تلقوها، وفقاً لوكالة أنباء بلومبرغ.
وعلى الرغم من الاستجابة السريعة والفعالة للمسؤولين السنغافوريين في المراحل الأولى من تفشي المرض، جلب الانتشار العالمي للفيروس موجة جديدة من التحديات للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، حيث ارتفع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة، مع تسجيل حالات جديدة بشكل رئيسي من الوافدين من الخارج إلى البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا في سنغافورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.