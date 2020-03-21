تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا في سنغافورة

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​سنغافورة​ عن تسجيل أول حالتي وفاة مؤكدتين بسبب ​فيروس كورونا​، موضحة أن الحالتين كانتا لامرأة سنغافورية تبلغ من العمر 75 عاماً ولرجل اندونيسي يبلغ من العمر 64 عاماً، فيما بلغ إجمالي عدد ال​حالات​ المصابة بالفيروس 385 حالة.

وكانت سنغافورة تستعد لهذا الاحتمال منذ أسابيع، حيث قال المسؤولون الحكوميون إنه من المحتمل أن يستسلم بعض المرضى في ​الدولة​ المدينة للمرض، بغض النظر عن مستوى الرعاية التي تلقوها، وفقاً لوكالة أنباء ​بلومبرغ​.

وعلى الرغم من الاستجابة السريعة والفعالة للمسؤولين السنغافوريين في المراحل الأولى من تفشي المرض، جلب الانتشار العالمي للفيروس موجة جديدة من التحديات للدولة الواقعة في ​جنوب شرق آسيا​، حيث ارتفع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة، مع تسجيل حالات جديدة بشكل رئيسي من الوافدين من الخارج إلى البلاد.

