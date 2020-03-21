قطاع الصحة في اليمن يستنفر لمواجهة "كورونا"

دعت ​وزارة الصحة​ اليمنية الأطباء كافة، والفنيين وخبراء الحجر الوقائي، وطلاب كليات الطب والمعاهد الصحية اليمنية، إلى التطوع للحد من انتشار فيروس "كورونا" في البلاد

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، دعت الصحة اليمنية "الراغبين في التطوع من الكوادر الطبية والصحية، التوجه لمكاتبها في جميع المحافظات للتنسيق وإشراكهم في جهود مكافحة هذا الفيروس الخطير الذي يفتك بالعالم"​​​، لافتة الى أن "مكاتب الصحة ستستقبل المتطوعين لتمكينهم من أداء دورهم الوطني والإنساني خدمة للصالح العام، وتحقيقا لمهمة حماية الشعب اليمني من خطر وباء كورونا".