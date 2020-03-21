ارتفاع عدد المصابين بكورونا في المغرب إلى 86 بعد تسجيل 9 حالات جديدة

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ في بيان تسجيل 9 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المسبب لمرض "​كوفيد 19​"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 86 حالة. ودخل المغرب مرحلة فرض الحجز الصحي الإجباري، وأصبح خروج المواطنين مرتبطا بالحصول على ترخيص من السلطات ويأتي هذا الإجراء خشية تفشي وباء كورونا بالبلاد. فيما أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا. وشددت منظمة الصحة العالمية، في بيان على ان "عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 234000، وتوفي 9، 840 آخرين".

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