أفرجت هيئة مصلحة السجون في النرويج خلال الأسبوع الحالي عن 126 سجينا قبل الموعد المحدد لإنهاء عقوباتهم، موضحة أن هذه محاولة للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت المصلحة أنه في الوقت الحالي ما يزال هناك 147 سجينا يتقاسمون الزنازين فيما بينهم، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد الإفراج عن 73 آخرين، مؤكدة أن النزلاء لم يصابوا بالعدوى حتى الآن.
وألغت السلطات القضائية 30 يوما من عقوبة هؤلاء السجناء نظرا للظروف الراهنة.
كانت الحالات المسجلة للإصابة بعدوى فيروس كورونا بين العاملين بالسجون حتى يوم الخميس الماضي وصلت إلى ثلاث حالات.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات النرويج تفرج عن السجناء تباعاً لمكافحة عدوى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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