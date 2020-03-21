سلطات النرويج تفرج عن السجناء تباعاً لمكافحة عدوى كورونا

أفرجت هيئة مصلحة السجون في ​النرويج​ خلال الأسبوع الحالي عن 126 سجينا قبل الموعد المحدد لإنهاء عقوباتهم، موضحة أن هذه محاولة للحد من خطر انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

وأوضحت المصلحة أنه في الوقت الحالي ما يزال هناك 147 سجينا يتقاسمون الزنازين فيما بينهم، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد الإفراج عن 73 آخرين، مؤكدة أن النزلاء لم يصابوا بالعدوى حتى الآن.

وألغت السلطات القضائية 30 يوما من عقوبة هؤلاء ​السجناء​ نظرا للظروف الراهنة.

كانت ال​حالات​ المسجلة للإصابة بعدوى فيروس كورونا بين العاملين بالسجون حتى يوم الخميس الماضي وصلت إلى ثلاث حالات.