ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين الأتراك ملازمة المنازل قدر الإمكان، عقب تسجيل 5 وفيات إضافية في البلاد جراء فيروس كورونا.
ولفت في رسالة صوتية نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الى إنه لا يتوجب "الخروج من المنزل أبدا ما لم تكن هناك ضرورة لذلك"، مشددا على التدابير التي يتوجب اتباعها لكبح تفشي الفيروس، بدءا من إجراءات النظافة وصولا إلى الحد من الاحتكاك، بما يشمل إقامة الصلوات في المنازل بدلا من الجوامع.
وضاعفت تركيا في الأيام الأخيرة الإجراءات الوقائية على غرار إغلاق المدارس والمواقع الثقافية، أو حتى تعليق الرحلات الجوية مع 20 دولة.
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان يناشد الاتراك البقاء في المنازل بعد تسجيل 5 وفيات اضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.