اردوغان يناشد الاتراك البقاء في المنازل بعد تسجيل 5 وفيات اضافية

ناشد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ المواطنين الأتراك ملازمة المنازل قدر الإمكان، عقب تسجيل 5 ​وفيات​ إضافية في البلاد جراء ​فيروس كورونا​.

ولفت في رسالة صوتية نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الى إنه لا يتوجب "الخروج من المنزل أبدا ما لم تكن هناك ضرورة لذلك"، مشددا على التدابير التي يتوجب اتباعها لكبح تفشي الفيروس، بدءا من إجراءات النظافة وصولا إلى الحد من الاحتكاك، بما يشمل إقامة الصلوات في المنازل بدلا من الجوامع.

وضاعفت ​تركيا​ في الأيام الأخيرة الإجراءات الوقائية على غرار إغلاق ​المدارس​ والمواقع الثقافية، أو حتى تعليق الرحلات الجوية مع 20 دولة.