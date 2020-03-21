رئيس غواتيمالا يوقف الصناعات غير الضرورية في مواجهة كورونا

أعلن رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي "أننا اتفقنا مع غرفة الصناعة على إغلاق طوعي للصناعات غير الأساسية في البلاد لمدة ثمانية أيام"، بهدف احتواء فيروس كورونا المستجد، مشيرا الى أن "المتاجر الكبرى ومحطات الوقود والبنوك والشركات الأخرى ستظل مفتوحة".
ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ الإثنين، غير أنه لن يؤثر في صناعة الأغذية والأدوية وكل ما يتعلق بإنتاج المنتجات الصحية.
وأغلقت غواتيمالا منذ الإثنين الماضي حدودها أمام الأجانب وحظرت التجمعات وأغلقت المدارس، لكن السلطات لم تأمر بفرض حجر على السكان.
وتوجد في غواتيمالا 13 اصابة بكوفيد-19 بينها حالة وفاة واحدة.
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