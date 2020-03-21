رئيس غواتيمالا يوقف الصناعات غير الضرورية في مواجهة كورونا

أعلن رئيس ​غواتيمالا​ أليخاندرو جياماتي "أننا اتفقنا مع غرفة الصناعة على إغلاق طوعي للصناعات غير الأساسية في البلاد لمدة ثمانية أيام"، بهدف احتواء ​فيروس كورونا​ المستجد، مشيرا الى أن "المتاجر الكبرى و​محطات الوقود​ والبنوك والشركات الأخرى ستظل مفتوحة".

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ الإثنين، غير أنه لن يؤثر في صناعة الأغذية و​الأدوية​ وكل ما يتعلق بإنتاج المنتجات الصحية.

وأغلقت غواتيمالا منذ الإثنين الماضي حدودها أمام الأجانب وحظرت التجمعات وأغلقت ​المدارس​، لكن السلطات لم تأمر بفرض حجر على السكان.

وتوجد في غواتيمالا 13 اصابة بكوفيد-19 بينها حالة وفاة واحدة.