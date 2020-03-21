سيئول تحتج على إطلاق جارتها الشمالية صواريخ بالستية وتذكرها بـ"كورونا"

لفت ​الجيش الكوري الجنوبي​ الى إن "​بيونغ يانغ​ أطلقت مقذوفين يبدو أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى"، ووصفة الأمر بأنه "يفتقر للياقة بشدة" في وقت يواجه فيه ​العالم​ تفشيا لفيروس "كورونا".

واشارت هيئة الأركان المشتركة ب​كوريا الجنوبية​ الى إن الصاروخين انطلقا من حول سونتشون بإقليم بيونجان الشمالي وسقطا في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه ​الجزيرة​ الكورية.

وتقع سونتشون إلى الشمال مباشرة من بيونغ يانغ، بالقرب من الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية.

وشددت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة على إن "مثل هذا العمل العسكري الذي أقدمت عليه ​كوريا الشمالية​ يفتقر للياقة بشدة، في وقت يسبب فيه فيروس كوفيد-19 مصاعب في أنحاء العالم"، داعية إلى "الوقف الفوري" لمثل هذه الأعمال".