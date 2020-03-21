لفت الجيش الكوري الجنوبي الى إن "بيونغ يانغ أطلقت مقذوفين يبدو أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى"، ووصفة الأمر بأنه "يفتقر للياقة بشدة" في وقت يواجه فيه العالم تفشيا لفيروس "كورونا".
واشارت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية الى إن الصاروخين انطلقا من حول سونتشون بإقليم بيونجان الشمالي وسقطا في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.
وتقع سونتشون إلى الشمال مباشرة من بيونغ يانغ، بالقرب من الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية.
وشددت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة على إن "مثل هذا العمل العسكري الذي أقدمت عليه كوريا الشمالية يفتقر للياقة بشدة، في وقت يسبب فيه فيروس كوفيد-19 مصاعب في أنحاء العالم"، داعية إلى "الوقف الفوري" لمثل هذه الأعمال".
كانت هذه تفاصيل خبر سيئول تحتج على إطلاق جارتها الشمالية صواريخ بالستية وتذكرها بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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