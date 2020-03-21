رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث: طرح عزل المناطق لا يزال مستبعداً

طمأن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث ​اللواء​ الركن ​محمود الأسمر​، إلى أنّ "الأوضاع لا تزال تحت السيطرة، والتطورات على الأرض تفرض الإجراءات على اللّجنة، وبالتالي طرح عزل المناطق لا يزال مستبعداً".

وفي حين عوّل الأسمر على تجاوب المواطنين مع الإرشادات التي وضعتها اللجنة، أشار إلى أنّ "خطوط التواصل مفتوحة مع ​الأجهزة الأمنية​ و​البلديات​ للحفاظ على الخطة الموضوعة وتطبيقها بطريقة صحيحة والسيطرة على الحالة الموجودة".

من جهتها، أكّدت رئيسة دائرة التثقيف الصحي في ​وزارة الصحة​ الدكتورة رشا حمرا، أنّ "موضوع عزل المناطق تمّت مناقشته في جلسات سابقة ل​مجلس الوزراء​، إلّا أنّه اليوم لم يعد مطروحاً على الطاولة مع إعلان حال التعبئة العامة".