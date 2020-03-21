مدير مستشفى بيروت:عمليات التباعد الاجتماعي ستؤتي ثمارها خلال 1-3 أسابيع

نشر مدير عام ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ فراس الأبيض، عبر مواقع التواصل الإجتماعي معلومة عن الحجر المنزلي في ظل انتشار ​فيروس كورونا​، مشيرا الى أنه "مهم جدًا أن ننشر الملاحظة التالية: عمليات التباعد الاجتماعي ستؤتي ثمارها خلال 1-3 أسابيع"، لافتا الى أن "أي شيء يحدث في الأيام العشرة القادمة قد بدأ بالفعل قبل ذلك، إن زيادة عدد الحالات الآن لا يعني أن التباعد الاجتماعي لا يعمل".

واعتبر أن "قوس حالات الإصابة بالكورونا في إيطاليا مخيف ، حيث يستمر في الارتفاع بالمئات كل يوم. ولكن ان تم النظر اليه بطريقة أخرى، يمكن رؤية علامات واضحة على أن الإغلاق على مستوى البلاد يعمل".