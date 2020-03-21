اكّدت مصادر صحيّة مسؤولة في حديث لـ"الجمهورية" انّ "المسؤولية توجب ان يكون اللبنانيون في الصورة الحقيقية للخطر المُحدق بهم، وان الوباء الذي يتهدّدهم، لن تكون مواجهته ولا مواجهة آثاره سهلة، وبالتالي لا مدى زمنياً يمكن تحديده للقضاء على هذا الوباء، لكن المؤكّد هو انّ الفترة ليست قصيرة كما يرغب كثيرون ان يعتقدوا، بل هي طويلة جداً. وفترة التزام اللبنانيين لمنازلهم وعدم اختلاطهم مع بعضهم البعض لن تكون لفترة اسابيع، بل لأشهر وربما لسنة واكثر".
يذكر ان مجلس الوزراء كان قد أعلن الأحد الماضي اثر جلسة استثنائية له التعبئة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا بين اللبنانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر صحية للجمهورية: لا مدى زمنياً يمكن تحديده للقضاء على كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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