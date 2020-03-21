سفير الصين بلبنان:لا إصابات بكورونا بين أبناء الجالية اللبنانية في الصين

أوضح السفير ​الصين​ي في ​لبنان​ ​وانغ كيجيان​ في حديث لـ"العربية.نت" أن النصر التام على ​فيروس كورونا​ ما زال بعيداً، إلا أنه شدد على نجاح الصين في محاصرة الفيروس الذي وصفته ​منظمة الصحة العالمية​ الأسبوع الماضي بالوباء أو الجائحة.

كما تطرق إلى اللقاح الذي تعمل عليه عدة دول في المرحلة الحالية. وقال: "إن الخبراء الصينيين بدأوا العمل على تطوير لقاح للفيروس بعد أن حددوا السلالة الجينية له. وقد يُبصر هذا اللقاح النور في شهر ايلول المقبل بعد أن يجروا الاختبارات القاسية" عليه".

كما أشار الى "ان فريقاً من الخبراء الصينيين والأميركيين وفرقاً طبّية من دول أخرى يعملون ليلاً نهاراً من أجل تطوير اللقاح، وهناك تقدّم كبير في هذا الشأن بعد أن أجروا الاختبارات".

وشدد السفير الصيني على "أهمية التعاون والتكافل الدولي، لأن لا حدود لفيروس كورونا. فهو عدو مشترك للبشرية، والتعاون الدولي مطلوب لتطوير اجراءات ​الوقاية​ للقضاء عليه وهو ما تشدد عليه منظمة الصحة العالمية ومنظمة ​الامم المتحدة​".

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إلى ذلك، أكد انه "لم نُسجّل في اليومين الماضيين إصابات جديدة محلياً في الصين، كما أننا نجحنا في حصر انتقال الفيروس في مدينة ووباي عاصمة اإقليم ​ووهان​ إلى مناطق صينية أخرى. وما زلنا في مرحلة مهمة للحفاظ على هذا الوضع مع عودة النشاط الاقتصادي الى الصين وإنتهاء المواطنين من فترة الحجر الصحي".

وحذر السفير "من عودة انتشار الفيروس داخل الصين عبر ​حالات​ تأتي من الخارج، لذلك فإننا لن نصل قريباً الى مرحلة إعلان النصر على فيروس كورونا". وأضاف "هذا الفيروس جديد ولا نملك خبرة في التعامل معه، لذلك وضعنا اجراءات قاسية وشاملة وفعّالة للتعامل معه، وبعد ذلك تشاركنا خبرتنا في التعاطي معه مع الدول كافة ومع منظمة الصحة العالمية، ولاحظنا ان هناك مناهج وإستراتيجيات مختلفة لكل بلد للتعامل مع هذا الوضع، وفقاً لتطورات الفيروس".

كما طمأن الى "أن لا إصابات بكورونا بين أبناء الجالية اللبنانية في الصين كذلك بين الصينيين في لبنان"، موضحاً "أن منذ انتشار الفيروس، تواصلت الحكومتان الصينية واللبنانية من أجل تكثيف التعاون، لاسيما في مجال تبادل الخبرات وتنسيق إجراءات الوقاية من فيروس Covin-19".