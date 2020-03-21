أوساط بري للجمهورية: هو ضد ما يسمّى الكابيتال كونترول

لفتت اوساط رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الى "انّ ما يُشاع ويُذاع حول ضرورة قوننة الكابيتال كونترول، هو امر يهدف الى الحاق الضرر بالمودعين، ولاسيما الودائع ب​الدولار​، هذا عدا عن أنّ المادة 174 من قانون النقد والتسليف، تخوّل حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ الزام ​المصارف​ بتنظيم المعاملات مع المودعين".

وتبعاً لذلك، اكّدت هذه الأوساط لـ"الجمهورية" "انّ الكلام عن انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري في طور الدعوة الى جلسة تشريعية لإقرار مثل هذا القانون، هو عار من ​الصحة​، بل يُستفاد من موقفه انّه ضد ما يسمّى الكابيتال كونترول".