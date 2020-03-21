البرازيل تتوقع ارتفاعًا في عدد الإصابات بكورونا المستجد

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برازيليا: توقّع وزير الصحّة البرازيلي الجمعة أن يشهد عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في البلاد ارتفاعاً حتّى شهر يوليو، مؤكّداً في المقابل أنّ الحكومة تبذل قصارى جهدها تجنّباً لازدحام المنشآت الصحّية.

والجمعة، ارتفع عدد الوفيّات جرّاء كوفيد-19 في البلاد إلى 11، مقابل 6 في اليوم السابق، بينما بلغ عدد الإصابات المؤكّدة 904 مقابل 621 في اليوم السابق، وفق أرقام رسميّة.

قال الوزير لويز أنريكي مانديتا الجمعة خلال مؤتمر عبر الفيديو مع رجال أعمال من برازيليا بثه التلفزيون العام "نقدّر إنّ (عدد الإصابات) سيتسارع ويزداد في الأسبوع أو الأيام العشرة المقبلة".

وأضاف "هذه الزيادة السريعة ستستمرّ خلال أبريل ومايو ويونيو، على أن تبدأ هذه الزيادة في إظهار مَيل إلى التباطؤ".

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تابع "سنمرّ في فترة عصيبة للغاية، لكننا سنتغلب عليها من دون أن ننهار"، مشيرا إلى أن كلّ مدن البلاد تعمل بالفعل على زيادة عدد الأسرّة ووحدات العناية المركزة لمواجهة الوباء.

وأعلنت البرازيل التي يبلغ عدد سكّانها 210 ملايين نسمة الخميس إغلاق حدودها اعتبارا من الإثنين أمام مواطني اوروبا واستراليا والعديد من الدول الاسيوية.



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