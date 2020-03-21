شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بنى سويف يطالب الانتهاء من الأحوزة العمرانية للقرى لمنع العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب على بدر، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء، الإسكان، التنمية المحلية، والزراعة، بشأن الانتهاء من الأحوزة العمرانية للقرى والنجوع والعزب بمحافظة بنى سويف، والمخططات التفصيلية، لمنع النمو العشوائى، ووقف ظاهرة البناء المخالف، وفى نفس الوقت للحفاظ على الرقعة الزراعية التي بدأت تتآكل في بعض المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يوجد عدد من القرى والعزب والنجوع بالمحافظة لم يتم اعتماد أحوزة لها منذ سنوات، مما نتج عنه مزيد من العشوائيات والبناء المخالف، وفى نفس الوقت مزيد من متخللات المباني، وبعد البدء في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع اتضح أن هناك إشكالية تتمثل في مصير بعض المباني المتناثرة على صعيد هذه القرى على الرغم من تمتعها بكافة المرافق والخدمات، بالإضافة لمصير متخللات المباني التي يحظر عليها البناء، في حين أنها تقع وسط الكتلة السكنية.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن يكون هناك تنسيق مسبق بين الوزارات الثلاثة اعتماد الأحوزة العمرانية و مخططاتها التفصيلية بشكل دورى، على أن يراعى الكثافة السكانية في هذه القرى، وبعض القرى التي ليس لها ظهير صحراوى، في الاعتماد، مؤكدا أن قانون التصالح في المخالفات من شأنه أن يقضى على هذه الظاهرة، وبعد انتهاء تطبيق القانون سيتم التعامل مع تراخيص البناء وفقا للتعديلات الجديدة لقانون البناء الموحد.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب " لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها ".