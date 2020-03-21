محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ): أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 39إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 203 حالات. وقال خوسيه لويس ألوميا المسؤول بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن المكسيك سجلت ثاني حالة وفاة جراء الفيروس الفتاك. ونصحت الوزارة بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 آذار/مارس وحتى 20 نيسان/أبريل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 203 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.