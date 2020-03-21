سنغافورة تسجل أول حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سنغافورة - (د ب أ):

أعلنت سنغافورة، اليوم السبت، تسجيل أول حالتي وفاة مؤكدتين بسبب فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة، إن الحالتين كانتا لامرأة سنغافورية تبلغ من العمر 75 عامًا ولرجل اندونيسي يبلغ من العمر 64 عامًا.

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وكانت سنغافورة تستعد لهذا الاحتمال منذ أسابيع، حيث قال المسؤولون الحكوميون إنه من المحتمل أن يستسلم بعض المرضى في الدولة المدينة للمرض، بغض النظر عن مستوى الرعاية التي تلقوها، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وعلى الرغم من الاستجابة السريعة والفعالة للمسؤولين السنغافوريين في المراحل الأولى من تفشي المرض، جلب الانتشار العالمي للفيروس موجة جديدة من التحديات للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، حيث ارتفع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة، مع تسجيل حالات جديدة بشكل رئيسي من الوافدين من الخارج إلى البلاد.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس حتى ظهر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) 385 حالة.