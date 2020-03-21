محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):
أعلنت الصين، اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الصين، مع تسجيل 41 إصابة جديدة لأشخاص عادوا إلى الصين من الخارج خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت، إنه لليوم الثالث على التوالي، لم يتم تسجيل إصابات جديدة بعدوى فيروس كورونا في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، أو أي مكان أخر داخل الصين.
إلا أنها أوضحت أن مقاطعة هوبي شهدت سبع حالات وفاة جديدة بالفيروس.
وأضافت أنه تم تسجيل 41 حالة إصابة "وافدة" بين مسافرين عادوا من الخارج، وهو أكبر عدد يومي بين العائدين.
وسجلت الصين حتى الآن 269 إصابة وافدة بكورونا.
وأضافت لجنة الصحة الصينية إن 81008 أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا في الصين توفي منهم 3255 شخصا وتم شفاء 71740 مصابا.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تؤكد عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاعها بين الوافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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