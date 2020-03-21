اليوم.. الإمارات تبدأ الفحص والحجز الصحي على مواطني الخليج

أعلنت الإمارات عن تحديث إجراءات دخول مواطني مجلس التعاون الخليجي إلى أراضيها في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا. وستكون الإجراءات الجديدة سارية المفعول اعتبارا من اليوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، وذلك في تمام الساعة 10صباحا بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية. الجاري، وذلك في تمام الساعة 10صباحا بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية. Advertisements وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أنه يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول للإمارات بعد بدء سريان القرار، الخضوع للفحص الطبي عند الوصول. دول المجلس الراغبين في الدخول للإمارات بعد بدء سريان القرار، الخضوع للفحص الطبي عند الوصول. وشددت على ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما لمن لديه منزل في الامارات، أما من لايملك منزلا فسيوضع في حجر صحي أيضا وفق ما تقرره السلطات المختصة.

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