رضا الفرنسيين عن تدابير مواجهة كورونا يقفز بشعبية ماكرون

قفزت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين، وفقاً لاستطلاع للرأي نشر أمس الجمعة، مما يظهر أن أسلوب تعامله مع أزمة فيروس كورونا كان بمثابة تصويت كبير على الثقة.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة هاريس إنترآكتيف لحساب تلفزيون إل.سي.آي أن 51 في المئة من الفرنسيين "لديهم ثقة" في ماكرون. وتمثل النسبة زيادة بواقع 13 نقطة عن الشهر السابق وهي الأعلى منذ يناير 2018.
وقال جان دانييل ليفي رئيس وحدة الاستطلاع السياسي في مذكرة مرفقة بالاستطلاع "من النادر رصد مثل هذا التغير... آخر مرة حظي فيها رئيس دولة بمثل هذه الزيادة الملحوظة كانت أثناء هجمات يناير 2015".
وأجري الاستطلاع بعدما فرض ماكرون الأسبوع الماضي قيوداً صارمة على حركة التنقل بهدف الحد من تفشي الكورونا، وكان ذلك في كلمة بثها التلفزيون وشاهدها رقم قياسي بلغ 35 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد سكان فرنسا.
وكانت فرنسا قد أغلقت بالفعل المطاعم والمدارس، لكن ماكرون قال إن هذه الإجراءات غير المسبوقة في وقت السلم مطلوبة إذ أن عدد المصابين يتضاعف كل ثلاثة أيام ومع ارتفاع عدد الوفيات.
وهذه أول مرة منذ عامين تتجاوز فيها شعبية ماكرون الخمسين في المئة، وذلك بعد تراجعها إلى 31 في المئة في ديسمبر 2018 بعد احتجاجات أصحاب السترات الصفراء.
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