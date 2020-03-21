سول لبيونج يانج: إطلاق صواريخ وسط تفشي كورونا "يفتقر للياقة بشدة"

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم السبت، مقذوفين يبدو أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى، ووصفت الأمر بأنه "يفتقر للياقة بشدة" في وقت يواجه فيه العالم تفشياً لوباء كورونا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية إن الصاروخين انطلقا حوالي الساعة 6.50/45 صباحا بالتوقيت المحلي من حول سونتشون بإقليم بيونجان الشمالي وسقطا في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. وتقع سونتشون إلى الشمال مباشرة من بيونج يانج بالقرب من الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة "مثل هذا العمل العسكري الذي أقدمت عليه كوريا الشمالية يفتقر للياقة بشدة في وقت يسبب فيه فيروس كوفيد-19 مصاعب في أنحاء العالم"، ودعت إلى "وقف فوري".

وجاء الإطلاق بعد بضع ساعات من تأكيد كوريا الشمالية أنها ستعقد جلسة لبرلمانها، مجلس الشعب الأعلى، في بيونج يانج.

ولأنه حدث يجمع ما يقرب من 700 من كبار المسؤولين في البلاد في مكان واحد، يقول محللون إنه استعراض للقوة وسط تفشي الكورونا في أنحاء العالم.

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وعلى تويتر كتبت راشيل مينيونج لي، وهي من موقع إن.كيه نيوز الإلكتروني المتابع لأحداث كوريا الشمالية، "إذا حدث وانعقدت الجلسة، فسيكون هذا أكبر استعراض للثقة في إدارة الوضع المتعلق بفيروس كورونا".

ولم تعلن كوريا الشمالية أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، غير أن مسؤولا كبيرا بالجيش الأميركي قال الأسبوع الماضي إنه "واثق بدرجة كبيرة" من أن هناك إصابات بكوريا الشمالية.

وفرضت كوريا الشمالية قيوداً صارمة على الحدود.

ويجيء إطلاق اليوم السبت بعد واقعتين مشابهتين هذا الشهر عندما أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى وعددا من المقذوفات وفقا لما ذكره الجيش الكوري الجنوبي، مما دفع الولايات المتحدة والصين لمناشدتها العودة للمحادثات الخاصة بإنهاء برامجها النووية. والصاروخية.

وذكرت أيضاً وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم السبت أن الزعيم الشمالي كيم جونج أون أشرف على مسابقة في إطلاق المدفعية بين وحدات مجمعة من الجيش يوم الجمعة، وبثت صوراً له وهو يتابع المشهد مع ضباط كبار وجميعهم بلا كمامات واقية.