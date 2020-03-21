الصحة الصينية: تسجيل 81008 إصابة بفيروس كورونا حتى نهاية الجمعة

أعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية في ​الصين​ إنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ على بر الصين الرئيسي امس الجمعة بارتفاع ضئيل عن اليوم السابق الذي سجلت فيه 39 حالة فقط.

ولفتت اللجنة في بيان إلى ان "هذا يرفع إجمالي عدد الإصابات على البر الرئيسي حتى الآن إلى 81008 ​حالات​".

وبلغ عدد ال​وفيات​ جراء تفشي فيروس (كوفيد-19) 3255 حالة وفاة حتى نهاية يوم الجمعة بزيادة سبع وفيات عن اليوم السابق، وجميعها في إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس في الصين.