كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى تجاه بحر اليابان

ذكرت وكالة يونهاب، نقلا عن مصادر عسكرية كورية جنوبية أن "​كوريا الشمالية​ أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى على البحر الشرقي من مقاطعة بيونغان الشمالية"​​​.

وكانت هيئة الأركان المشتركة في ​كوريا الجنوبية​، أعلنت في التاسع من آذار أن كوريا الشمالية أطلقت 3 مقذوفات مجهولة الهوية تجاه بحر اليابان.

وكانت كوريا الشمالية اطلقت في وقت سابق ثلاث مقذوفات على كوريا الجنوبية، وأشارت رئاسة الاركان المشتركة في الجنوب إلى أن ثلاث مقذوفات أطلِقت من منطقة سوندوك على الساحل الشرقي باتجاه بحر اليابان.

وكانت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، نشرت صورا الثلاثاء، تظهر زعيم البلاد كيم جونغ أون يشرف على ما وصفته بأنه اختبار "مدفعية بعيدة المدى".