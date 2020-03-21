استطلاع للرأي: ارتفاع شعبية ماكرون لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة هاريس إنترآكتيف لحساب تلفزيون إل.سي.آي، ان شعبية الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ قفزت لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين، موضحة ان "51 % من الفرنسيين "لديهم ثقة" في ماكرون".

ولفتت وكالة "رويترز" إلى ان "هذا الأمر الذي يُظهر أن أسلوب تعامله مع أزمة ​فيروس كورونا​ كان بمثابة تصويت كبير على الثقة. وتمثل النسبة زيادة بواقع 13 نقطة عن الشهر السابق وهي الأعلى منذ كانون الثاني 2018".

وأجري الاستطلاع بعدما فرض ماكرون الأسبوع الماضي قيودا صارمة على حركة التنقل بهدف الحد من تفشي ​الكورونا​.