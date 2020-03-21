وزير الصحة الاردني: تسجيل 15 حالة جديدة بكورونا ليرتفع العدد لـ84 حالة

لفت ​وزير الصحة​ ​الأردن​ي سعد جابر خلال إيجاز صحافي الى انه "سجلت 15 حالة جديدة اليوم في ​فيروس كورونا​ المستجد لأشخاص مصابين ليصبح العدد الإجمالي 84 حالة"مضيفا: "جميع الحالات مستقرة". هذا وأعلنت ​الحكومة الأردنية​ في وقت سابق من اليوم ​حظر التجول​ في الأردن لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت الجمعة أمر دفاع رقم 2 القاضي بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق الأردن وذلك ابتداء من صباح السبت. ويأتي القرار نظرا لعدم التزام المواطنين بقرار الحكومة السابق القاضي بعدم الخروج إلا للضرورة، والذي كان وفق إجراءات اتخذتها الاردن للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

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