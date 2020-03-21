الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 234 ألفا

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في تصريحات سابقة انه "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص". وأضاف أن النجاحات في مكافحة كورونا ب​الصين​ تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء.

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".