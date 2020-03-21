فرض حظر تجول في مدينة نيس الفرنسية اعتبارا من مساء اليوم

أعلن رئيس بلدية ​مدينة نيس​ الواقعة في منطقة الريفييرا الفرنسية برنارد غونزاليز إنه سيتم فرض ​حظر تجول​ في المدينة اعتبارا من مساء السبت. واعتبر في حديث لقناة بي.إف.إم التلفزيونية الإجراء ضروريا لتنفيذ تدابير الحجر الصارمة التي اعتمدتها ​الحكومة الفرنسية​ لمكافحة تفشي ​فيروس كورونا​ (كوفيد-19). وشدد رئيس ​البلدية​ على انه "سيتم فرض حظر تجول.هذا الإجراء يستهدف بالأساس أولئك الذين يصرون على التجمع ويتحدون السلطات العامة". هذا وسيبدأ الحظر من ​الساعة​ 11 مساء بالتوقيت المحلي ويستمر حتى الخامسة صباحا من كل يوم.

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