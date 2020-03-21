رئيس كوبا: سنمنع دخول الأجانب باستثناء من يحملون تصاريح إقامة

أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على التلفزيون الرسمي ان بلاده ستوقف اعتبارا من الثلاثاء السماح للأجانب بدخول البلاد باستثناء من يحملون تصاريح إقامة، وذلك في محاولة لاحتواء انتشار ​فيروس كورونا​.

كما سبق وأعلنت ​وزارة الصحة​ فى كوبا تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19) ،وأوضحت وزارة الصحة الكوبية أن حالة الوفاة تعود لشخص إيطالى 61 عاما، كان يعانى من ​الربو​.

يشار إلى أن الرجل كان أحد ثلاثة سياح إيطاليين وصلوا إلى العاصمة ​هافانا​ فى 9 من آذار الجاري، وسجلت كوبا حتى الآن 10 ​حالات​ إصابة بفيروس "كورونا" الجديد.