الشرق الأوسط: حزب الله كان على علم بكل ما يحصل بقضية الفاخوري لكنه لم يحرك ساكنا

شددت مصادر عبر صحيفة "الشرق الأوسط" على أنه "لا يمكن لرئيس ​المحكمة العسكرية​ أن يكون كبش محرقة في الوقت الذي كان واضحا أن قضية العميل ​عامر الفاخوري​ كانت حاضرة في كل اللقاءات التي جمعت المسؤولين الأميركيين بمسؤولين سياسيين وغير سياسيين في ​لبنان​، وبالتالي فإن ما حصل لم يكن مفاجئا للجميع، وبالتالي كان يمكن للحكومة ومنتقدي القرار اليوم أن يقوموا بأي خطوات من شأنها تدارك ما حصل"، متسائلة: "لماذا لم يتم العمل على تعديل قانون العقوبات الذي استندت إليه المحكمة العسكرية لوقف التعقّب بحق الفاخوري، بالنظر إلى مرور الزمن العشري؟ ولماذا لم يتم تدارك الموضوع منذ وصول الفاخوري إلى لبنان في أيلول عام 2019، وهو الذي دخل عبر المطار بعد التأكد أن اسمه شطب من البرقية 303 التي يصدرها ​الجيش​ لضبط تحركات المشتبه فيهم والمدانين بجرائم التعامل مع العدو و​الإرهاب​، ليعود بعدها ويوقف بعد الضجة التي رافقت دخوله إلى لبنان؟".

وأكدت المصادر أنه "منذ توقيف الفاخوري في لبنان وقضيته لم تغب عن لقاءات الأميركيين بالمسؤولين اللبنانيين وغير المسؤولين، من وزير الخارجية ​ديفيد هيل​ إلى ​السفيرة الأميركية​ السابقة ​إليزابيث ريتشارد​ و​الجديدة​ ​دوروثي شيا​"، مشيرة الى أنه "رغم أن "حزب الله" كان على علم بكل ما يحصل لكنه لم يحرك ساكنا وهو الممثل عبر وزراء له في الحكومة المحسوبة عليه وعلى حلفائه ويمثلون الأكثرية في البرلمان، ليعود ويصعّد بعد الإفراج عن الفاخوري والمواقف المنتقدة له".

وسألت المصادر: "أين موقف ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وأين ​الحكومة اللبنانية​ التي نأت بنفسها عن الموضوع وبقيت في صمت مطبق واجتمعت بعد قرار المحكمة العسكرية من دون أن تطرح القضية على طاولة ​مجلس الوزراء​ ولو من باب رفع العتب، حتى إن رئيس الحكومة في تعليقه المقتضب لم يردّ على ما قاله الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​؟ من المستفيد من هذه القضية؟ وهل الهدف منها قطع الطريق أمام العقوبات التي طالما تم الحديث عنها وبأنها ستطال شخصيات من غير ​الطائفة الشيعية​، أو أنها ستشكل بابا لتطبيع علاقة لبنان مع ​أميركا​؟".

