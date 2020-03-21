فقيه: التعاطي بخفة من قبل بعض الشركات مع الموظفين أمر لا يمكن أن نسكت عنه

أعرب رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ بالإنابة ​حسن فقيه​، عن إستهجانه لـ"الأخبار التي تصله عن إعطاء عدد كبير من الشركات، وخصوصاً تلك التي لا يمكن لموظفيها أن يعملوا من منازلهم، إجازات غير مدفوعة"، مشدداً على أنه "وفي ظل وباء يصيب الوطن، لا بل ​العالم​ كله، أقل الإيمان أن يكون هناك تضامن وطني واجتماعي".

وأكد فقيه في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه يتابع الموضوع مع ​وزيرة العمل​، وأن الاتحاد لا يمكن أن يقبل الواقع الحالي، مضيفاً: "إن التعاطي بخفة من قبل بعض الشركات أمر لا يمكن أن نسكت عنه، في وقت الموظف فيه أحوج ما يكون لتأمين احتياجات عائلته".