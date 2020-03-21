شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتوقع رد المدارس الخاصة جزءًا من مصاريف الدراسة لأولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، التنسيق بين الإدارات المالية بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وإدارات المدارس الخاصة، خلال الفترة المقبلة فى رد جزء من مصاريف الفصل الدراسى الثانى، ومصاريف الباص، لأولياء الأمور، على أن تخصم هذه المبالغ المالية من مصاريف الفصل الأول من العام الدراسى المقبل، وكذلك مصاريف الباص.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذا حزمة القرارات التى أصدها وزير التربية والتعليم بشأن العملية التعليمة كإجراء احترازى لضمان عدم انتشار فيروس كورونا تصب فى إطار الصحة العامة، وتهدف لعدم تفشى الفيروس بين المواطنين، وهناك العديد من دول العالم التى اتخذت إجراءات وفقا لطبيعة الأزمة لديها، وهناك مجموعة من القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها أيضا نتيجة تبعيات فيروس كورنا الهدف منها الحفاظ على الاقتصاد المصرى والاستثمار وكذلك الدولة والمواطن فى الوقت نفسه.

وأكد عضو البرلمان، أن المصريين فى الأزمات يظهر معدنهم، وهناك العديد من الموقف التى تؤكد أن لحمة الشعب المصرى تظهر فى مثل هذه المواقف، ولهذا ومن منطلق التكاتف من المتوقع أن يتم عقد عدد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة لدراسة هذا المقترح بشأن رد جزء من مصاريف الفصل الدراسى الثانى للمواطنين، على ان يخصم من مصاريف العام الدراسى المقبل.

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يذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشف أنه فيما يتعلق بامتحانات الطلاب فى نهاية العام، أوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى:

- مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثانى الابتدائى- حيث يتم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- سيقوم معلمى هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكترونى المنشور بها.

-من الصف الثالث الابتدائى إلى الصف الثانى الإعدادى (سنوات النقل).. لن يتم إجراء امتحانات للطلاب فى نهاية العام الدراسى الحالى والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته فى تنفيذ البحث فى وقت مدته شهرين.