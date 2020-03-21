شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بسيون يطالب الصحة تشغيل المستشفيات العامة والمركزية بكامل طاقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سامح حبيب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تشغيل المستشفيات العامة والمركزية وخاصة مستشفى الصدر بمركز بسيون محافظة الغربية، مؤكدا أن المنظومة الصحية تشهد اهتماما كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، مما انعكس على الخدمة بشكل عام، ولابد من ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع، على أن يُراعى المناطق الأشد احتياجا، والأكثر كثافة سكانية على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن عدم تشغيل المستشفيات من شأنه التأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين بالمحافظة، ومن ثم يشكل هذا الأمر صعوبة ومشقة في الذهاب للمستشفيات المجاورة للحصول عليها، في الوقت الذى يشهد القطاع الخاص ارتفاع كبير في أسعار الخدمة، وبالتالي لابد من حصر شامل ودقيق من قبل وزارة الصحة بشأن المستشفيات والوحدات الصحية التي لا تعمل بكامل طاقتها، أو تلك التي تشهد أعمال تطوير وإحلال وتجديد، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من خطة الإحلال والتجديد والتطوير وإعادة تشغيلها سريعا.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الاهتمام بالمنظومة الصحية خلال الفترة الحالية من شأنه تعظيم الاستفادة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها خلال الأيام السابقة للحد من انتشار الفيروسات، ولهذا يجب توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين المنظومة تحسبا لوقوع أي مضاعفات على أن تكون جميع المستشفيات على اتم استعداد للتعامل مع الظروف الصحية الراهنة حينذاك، وفى حال تجاوز الأزمة يتم توجيه البنية التحتية لهذه المستشفيات لتعظيم تقديم مزيد من الخدمة للمرضى.